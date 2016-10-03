В Таиланде зафиксированы первые случаи микроцефалии из-за вируса Зика

Минздрав Таиланда подтвердил информацию о рождении первых двух младенцев с микроцефалией, вызванной инфицированием вирусом Зика, пишет Reuters.

Читайте такжеВ Малайзии увеличилось количество случаев заражения вирусом Зика: украинцев призывают быть осторожнымиПо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи вызванной вирусом Зика микроцефалии в Таиланде – первые подобные в Юго-Восточной Азии. В организации призвали правительства стран региона принять меры по профилактике распространения вируса.

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Всего с начала года вирус Зика был выявлен у 349 жителей Таиланда, 33 из них – беременные женщины. Власти США уже рекомендовали беременным американкам отказаться от поездок в Юго-Восточную Азию из-за высокого риска заражения.

Впервые связь инфицирования беременной женщины вирусом Зика с развитием микроцефалии у плода была обнаружена в прошлом году: в Бразилии было зафиксировано более 1,8 тыс. случаев рождения детей с вирусоассоциированной микроцефалией.