В Алеппо второй раз за неделю разбомбили больницу.

1 октября в больницу М10 в подконтрольной повстанцам восточной части сирийского города Алеппо попали, как минимум, две бочковые бомбы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сирийско-американское медицинское общество, которое занимается поддержкой этого медицинского учреждения.

"Две бочковые бомбы попали в больницу М10. Также есть сообщения об использовании кассетных бомб", - заявил представитель медицинского общества Адхам Сахлул, слова которого приводит агентство AFP.

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Как сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в результате бомбардировок российской и сирийской авиацией в пятницу, 30 сентября, погибли не менее 20 человек. По сообщению государственных СМИ Сирии, совершенные повстанцами обстрелы контролируемых правительственными войсками районов тоже привели к гибели около 20 человек.

Как сообщает агентство Reuters, российская авиация продолжает сегодня наносить интенсивные удары по позициям повстанцев в Алеппо и в окрестностях города.

Несколько дней назад, 28 сентября, во время бомбардировки контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо часть ракет была выпущена по двум больницам, одной из которых была М10, в результате чего погибли двое больных, а работа медицинских учреждений была вынужденно приостановлена. В тот же день государственный секретарь США Джон Керри заявил, что США прекратят сотрудничество с Россией, если наступление в Алеппо продолжаться.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что нападения на больницы и медицинский персонал в Сирии должны быть квалифицированы как военные преступления.