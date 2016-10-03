В Испании в результате взрыва в кофейне получили повреждения почти 90 человек
07:58, 03 октября 2016Зарубежные новости
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В результате взрыва газа в кофейне в городе Велес-Малага на юге страны, который произошел в субботу вечером, травмировано почти 90 человек.
REUTERS
Из них пятеро имеют серьезные травмы, но они не угрожают жизни, еще 57 получили медицинскую помощь в больнице из-за порезов и ушибов; из них 14 после оказания помощи отпустили, остальные 33 еще находятся на лечении, передает Радио Свобода.
Взрыв произошел на кухне одной из кофеен во время городского праздника, как считают, его причиной стал бытовой газ. По делу о взрыве начато следствие.
Ранее речь шла о несколько меньшем количестве пострадавших – 77 человек.
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