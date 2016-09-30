Россия заняла последнее место в международном рейтинге здравоохранения, составленном агентством Bloomberg.

В рейтинге, в который вошли 55 стран с населением более пяти миллионов человек, Россия заняла соответственно 55-ое место. Перед ней в списке находятся Бразилия, Азербайджан, Колумбия, Иордания и США, которые занимают 54-50-ую строчки соответственно.

Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.

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При составлении индекса учитывались средняя продолжительность жизни, доля ВВП на душу населения, которая тратится на здравоохранение, и она же в абсолютном выражении.

В России средняя продолжительность жизни - 70,37 года, на медицину тратится 7,07% ВВП или 893 доллара.

Для сравнения в Гонконге продолжительность жизни - 83,98 года, на здравоохранение уходит лишь 5,4% ВВП или 2 021 доллара.

В предыдущем рейтинге, составленном в 2009 году, Россия также занимала последнее место.