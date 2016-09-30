Употребление обезболивающих связано с развитием сердечной недостаточности - исследование

Вещества, о которых идет речь, называются нестероидными противовоспалительными препаратами, в число которых входят ингибиторы циклоокисгеназ, пишет Medicalxpress.

Исследователи проанализировали данные 10 миллионов пациентов, принимающих болеутоляющие, из Германии, Великобритании, Нидерландов и Италии. Они выявили более 92 тысяч случаев госпитализации и проверили, какие препараты и в каких дозах принимал каждый, кто попал в больницу.

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Установлено, что такие лекарственные средства, как диклофенак, ибупрофен, индометацин, кеторолак, напроксен, нимесулид, пироксикам, а также два ингибитора Сох 2 — эторикоксиб и рофекоксиб — при высоких дозах повышают риск сердечной недостаточности в два раза. Хотя эти результаты были получены из обсервационного исследования и поэтому не указывают на причинно-следственную взаимосвязь, эксперты советуют с осторожностью употреблять обезболивающие.

Европейское общество кардиологии, например, предостерегает от принятия диклофенака в любых дозах. Специалисты также отмечают, что наименее рискованно употребление ибупрофена.