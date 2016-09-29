Генетики определили 60 областей ДНК, связанных с развитием диабета и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Также ученым удалось определить около 60 областей ДНК человека, связанных с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании авторы проанализировали 37 работ, которые объединяют данные более 150 тысяч человек различных национальностей и рас.

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В дальнейшем авторы планируют исследовать влияние метаболизма у детей с избыточным весом на их возможную предрасположенность к диабету и кардиологическим заболеваниям в дальнейшем.

Ранее американские медики установили, что дети, которые появились на свет при помощи хирургической операции разреза матки (кесарева сечения), в среднем на 15 процентов чаще во взрослом состоянии будут страдать ожирением по сравнению с теми, кто родился естественным путем.