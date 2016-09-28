Ученые назвали еще одну причину развития ожирения

Ученые из Великобритании обнаружили свидетельства того, что нарушения в микрофлоре кишечника могут привести к повышению уровня вредных жиров в организме, пишет Reuters. Установлено, что люди с большим разнообразием микроорганизмов в меньшей степени страдают от избыточного веса.

В исследованиях приняли участие 1313 близнецов. Генетики проанализировали ДНК бактерий, выделенных из человеческих отходов жизнедеятельности, и сравнили ее с различными показателями ожирения, включая индекс массы тела, а также накопления различных видов жиров, включая висцеральный.

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Установлено, что обедненная микрофлора кишечника связана с образованием висцерального жира. Последний вреден тем, что накапливается вокруг таких органов, как печень, поджелудочная железа и кишечник. Это может привести к возникновению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поскольку ученые провели обсервационное исследование (наблюдение без вмешательства), то по его результатам нельзя четко установить причинно-следственные связи, отмечается в сообщении.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как именно кишечные бактерии влияют на здоровье человека, а также разработать новые способы профилактики ожирения. Например, пересадка различных видов микроорганизмов в кишечник могла бы уменьшить склонность к избыточному весу.