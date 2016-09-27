Ученые выявили, что доступное лекарство от анемии убивает раковые клетки

Ученые обнаружили, что наночастицы железа, которые были созданы в качестве лекарства от анемии, заставляют иммунитет обращать внимание на раковые клетки и уничтожать их, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.

"Мы сильно удивились, что эти наночастицы заставили макрофагов атаковать раковые клетки внутри тела мыши. Мы думаем, что этот же прием сработает и при лечении опухолей в организме человека. Многие наши коллеги считают наночастицы лишь средством для доставки лекарств, но они могут вызывать интересные эффекты сами по себе, которые мы не увидим, если не приглядываться к ним вплотную", — рассказывает Хайке Далдруп-Линк (Heike Daldrup-Link) из Стэнфордского университета (США).

Далдруп-Линк и ее коллеги совершили это открытие, разрабатывая лекарство на базе наночастиц железа, которое бы помогало людям, страдающим от анемии или недавно потерявшим большое количество крови, восстановить уровень гемоглобина в организме. Это лекарство, ферумокситол, было недавно одобрено здравоохранительными органами США, и ученые проверяли его на наличие возможных побочных эффектов.

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Наблюдая за воздействием этих наночастиц на различные культуры клеток мышей, ученые заметили, что они крайне необычным образом влияют на поведение макрофагов — одних из самых важных клеток иммунной системы, главная задача которых заключается в очистке организма от "биомусора", бактерий и раковых клеток. Эти клетки были открыты нобелевским лауреатом Ильей Мечниковым в 1884 году.

Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что железные наночастицы можно использовать для борьбы с раком. Они проверили свою идею на трех группах мышей, в чье тело они имплантировали злокачественные опухоли, выращенные в пробирках. Первая популяция грызунов получала инъекции железных наночастиц, заполненных противораковым препаратом, вторая – "пустые" наночастицы, а третья служила контрольной группой.

Эксперимент показал, что и "полные", и "пустые" наночастицы одинаково хорошо подавляли рост опухолей и заставляли макрофагов атаковать раковые клетки и уничтожать их, что они не делали в организме контрольных особей, где иммунная система просто игнорировала опухоль. Схожим образом наночастицы железа предотвращали появление метастаз в легких, печени и других органах тела мышей.

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Как считают ученые, подобное благотворное действие наночастиц связано с тем, что их поглощение макрофагами меняет электрические свойства оболочки клеток иммунной системы, благодаря которым те приобретают способность "видеть" раковые клетки, до этого скрывавшиеся от них и выдававшие себя за "своих".

Учитывая то, что данный препарат уже был признан безопасным для здоровья человека, ученые предлагают начать клинические испытания на раковых больных в ближайшее время. Фактически, как отмечают Далдруп-Линк и ее коллеги, любой раковый больной может присоединиться к этим опытам, купив ферумокситол в аптеке, так как это лекарство продается без рецепта.