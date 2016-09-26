На должность Генерального директора ВОЗ подано шесть кандидатур

Как сообщается на сайте ВОЗ, государства-члены предложили следующие кандидатуры: от Эфиопии - д-ра Тедроса Адханома Гебреусуса, от Италии - д-ра Флавию Бустрео, от Франции - профессора Филиппа Дуст-Блази, от Великобритании - д-ра Дэвида Набарро, от Пакистана - д-ра Санию Ништар, от Венгрии - д-ра Миклоша Жошка.

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С 22 апреля 2016 года государства-члены ВОЗ имели возможность предложить своих кандидатов. Срок подачи заявок закрыт 22 сентября 2016 года.

1-2 ноября этого года состоится форум, на котором кандидаты представят свое видение деятельности на посту главы ВОЗ. Форум будет транслироваться на всех языках ООН на веб-сайте ВОЗ.

В январе 2017 года Исполнительный совет ВОЗ подготовит короткий список с вероятными кандидатами. А в мае 2017 года государства-члены будут голосовать за нового Генерального директора.

Нынешний Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен была назначена в 2006 году и завершит свой второй срок 30 июня следующего года.

Новый генеральный директор возглавит ВОЗ 1 июля 2017 года.