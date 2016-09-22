Медики утверждают, что состояние здоровья человека зависит от его отношений с родителями

Люди, которые в детстве регулярно ссорились с родителями, во взрослом возрасте имеют больше проблем со здоровьем. Это показало новое исследование, проведенное специалистами из Университета Бэйлор. Плохие отношения в семье негативно влияют на диету, режим сна и развитие ребенка, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на "Planet Today".

Читайте такжеСамооценка ребенка зависит от главы семьиПо словам ученых, в семьях, где ребенку не уделяют достаточно внимания, родители редко готовят еду. Поэтому детям приходится питаться тем, что попадается им под руку. Обычно это продукты, богатые сахаром и жирами. Потом у таких детей нарушается режим сна. Из-за этого страдает их психическое состояние.

Проблемы с психикой часто переходят из детства во взрослую жизнь и приводят к различным заболеваниям, например, гипертонии. Исследователи настоятельно рекомендуют родителям поддерживать хорошие отношения с детьми. Конфликтов и оскорблений следует избегать.