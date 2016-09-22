Матери детей с аутизмом склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям - исследование

В исследовании, проведенном учеными из Университета Калифорнии, приняли участие 68 здоровых матерей. Дети 31 участницы страдали аутизмом. Специалисты оценили уровень стресса у женщин и собрали образцы крови. Они измерили уровни циркулирующих гемопоэтических клеток-предшественников, восстанавливающих поврежденные сосуды и предотвращающих накопление "плохого" холестерина, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Исследование показало: у матерей детей с аутизмом, жаловавшихся на хронический стресс, оказались повышены уровни "плохого" холестерина. Кроме того, у них было меньше гемопоэтических клеток-предшественников. Это увеличивало риск сердечно-сосудистых заболеваний. У 30% матерей, чьи дети страдали аутизмом, и всего у 8% женщин из контрольной группы уровни "плохого" холестерина свидетельствовали о высоком риске болезней сердца и сосудов.

Читайте такжеАнтипсихотические препараты повышают риск аутизмаСпециалисты отмечают: все родители испытывают стресс. Но поведение детей с аутизмом заставляет матерей беспокоиться особенно сильно. Исследователи заметили, что в организме участниц, которые в течение недели общались с членами своей семьи в позитивном ключе, оказалось больше гемопоэтических клеток предшественников. Так, вероятно, снижение уровня стресса положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.