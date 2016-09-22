Курение пагубно влияет на активность более 7 000 генов - новое исследование

Ученые обнаруживают все новые и новые негативные последствия этой вредной привычки. Стефани Лондон (Stephanie London) и ее коллеги из Национального института гигиены окружающей среды США (U.S. National Institute of Environmental Health Sciences) выяснили, что курение вызывает изменения в работе более чем в 7000 генов, сообщает Мedicalxpress. Это примерно треть от всех известных в настоящее время генов.

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Речь идет о метилировании ДНК – модификации, которая вызывает изменения уровня экспрессии генов. Такие изменения называются эпигенетическими и влияют на активность генов, усиливая работу одних и подавляя другие. Многие из таких изменений и становятся причиной возникновения заболеваний, связанных с курением.

Авторы изучили данные об анализах образцов крови, взятых почти у 16 тысяч человек, которые принимали участие в 16 различных исследованиях. Они обнаружили, что некоторые изменения исчезали спустя пять лет после прекращения курения, однако часть из них оставалась в геноме даже спустя 30 лет после того, как люди бросали курить. Это значит, что риск возникновения многих заболеваний сохранялся даже в том случае, если человек прекращал курить.