Ученые: курение - одна из основных причин тяжелой формы инсульта

Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Медики оценили частоту инсультов за период в 15 лет (1998-2012). Оказалось, что частота кровоизлияний находилось в прямой зависимости от числа курящих. Количество людей, пораженных инсультом, снизилось на 45 процентов среди женщин старше 50 лет и на 26 процентов среди мужчин того же возраста. При этом число курящих людей в возрасте 15-64 лет в Финляндии уменьшилось на 30 процентов.

Читайте такжеУченые предупреждают: пассивное курение марихуаны чрезвычайно опасно

По словам ученых, результаты не показывают причинно-следственную взаимосвязь, однако весьма вероятно, что усилия властей по борьбе с курением повлияли на показатели частоты случаев субарахноидального кровоизлияния.

Субарахноидальным кровоизлиянием называется скопление излившейся крови в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Оно может развиться из-за разрыва артериальной аневризмы или черепно-мозговой травмы. Аневризма сосудов головного мозга присутствует у 10 процентов людей старше 70 лет, однако в большинстве случаев она не разрывается. При этом исследования показали, что курение является одним из наиболее важных факторов риска кровоизлияния.