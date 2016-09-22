Ученые доказали, что прогестерон предотвращает опасные осложнения гриппа

Обнадеживающие данные получены на самках мышей. Исследователям из Университета Джона Хопкинса удалось показать, что прогестерон способен предотвратить опасные осложнения вируса гриппа и способствует быстрой регенерации тканей легких, сообщает Рlos.

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В ходе исследования в тело мышей помещали специальный имплант, выделяющий прогестерон. Затем животных инфицировали вирусом гриппа. Грызуны из контрольной группы также получали свою дозу инфекции, однако никакую предварительную прогестероновую терапию они не проходили.

При сравнении последствий заболевания в обеих группах ученые обнаружили однозначный защитный эффект прогестерона. Мыши, принимавшие соответствующее превентивное лечение, демонстрировали быстрое улучшение функции легких, да и сам ущерб, нанесенный органам дыхания, был не так выражен, как у самок из контрольной группы.

Как оказалось, повышенные дозы прогестерона приводят к увеличению производства клетками легких белка амфирегулина, что в конечном итоге и обеспечивает защитный эффект. Ученые предполагают обнаружить аналогичное влияние прогестерона у женщин.