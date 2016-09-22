Одиночество может быть обусловлено генетически - ученые

Сотрудники Университета Калифорнии в Сан-Диего изучили генотипические и фенотипические данные более 10 тысяч людей старше 50 лет, которые были ранее собраны в ходе первого исследования генома одиночества, сообщается в статье опубликованной в Nature.

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В рамках данного проекта ученые проводили скрининг на выявление основных генетических закономерностей одиночества с помощью специальной ДНК-панели или чипа, а также определяли, связаны ли они с другими психическими особенностями тестируемых индивидуумов. Психоэмоциональное состояние испытуемых определяли на основании их собственных суждений о том, чувствуют ли они недостаток товарищеского общения, забвение и изолированность от других.

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Анализ результатов показал, что генетическая предрасположенность к одиночеству колеблется в пределах от 14 до 27%, но что еще интереснее: она может быть генетически сцеплена (совместно наследуется) с другими неблагоприятными для психического здоровья чертами склонностью к нейротизму и депрессии. В настоящее время ученые находятся в поисках генов-маркеров одиночества, на основании которых можно было бы делать точные клинические прогнозы о душевном состоянии пациентов.