Ученые создали таблетку, которая заставляет организм активно сжигать жир

Ученые из Университета Сиднея и Университета Копенгагена создали уникальную таблетку, которая способна заменить спортивные тренировки. Препарат уже опробовали на мышах. Средство заставляет организм активно сжигать жир. Также оно полезно для сердечно-сосудистой системы. Правда, сбросить вес таблетка не помогает, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на "MED Новости".

Читайте такжеСоздана таблетка со встроенной видеокамеройИсследователи следили за мышами, выполнявшими физические упражнения. Они выяснили, какой белок играл ключевую роль в липидном обмене. Затем специалисты модифицировали белок и вывели грызунов, у которых метаболизм жиров был ускорен даже при отсутствии физических нагрузок.

Читайте такжеВ Австралии создана электронная таблетка, которая следит за здоровьем желудкаУченые создали на основе белка препарат. Потом его давали мышам. Исследование показало: грызуны, принимавшие лекарство, были выносливее. Кроме того, их организм быстрее сжигал жир. Также у этих мышей оказались снижены уровни жирных кислот и сахара в крови. Однако из-за ускорения метаболизма грызуны если больше, чем обычно. Поэтому вес у них не снизился.

Специалисты планируют провести исследование с участием людей. Они надеются, что препарат будет работать так же. Лекарство поможет людям из группы риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые по ряду причин не могут заниматься спортом.