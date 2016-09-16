Масштабное исследование подтвердило, что вирус Зика вызывает развитие микроцефалии у младенцев

Вспышка вируса Зика в Бразилии связана с более 1700 случаев микроцефалии у новорожденных, пишет REUTERS. Вирус с прошлого года очень быстро распространился по Северной и Южной Америке и Карибскому бассейну.

Международные эксперты и ВОЗ отмечали причинно-следственную связь между вирусом Зика и микроцефалией, но до сих пор доказательства были косвенными.

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Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Лаура Родригес, которая работала над этим исследованием, отметила, что данное оно выявило "в мозаике фрагменты, которых не хватало".

Ученые наблюдали за детьми, которые родились с микроцефалией в восьми государственных больницах на северо-востоке штата Пернамбуку Бразилии в период с 15 января по 2 мая этого года.

После анализов и сканирования мозга, исследователи обнаружили, что 41 процентов матерей, у которых родились дети с микроцефалией, были инфицированы вирусом Зика. Он был обнаружен в крови или спинномозговой жидкости образцов женщин.

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Ученые настаивают, что по результатам этих исследований, следует пофициальное включить вирус Зика в список врожденных инфекций.