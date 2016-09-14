Домашняя пыль может вызывать рак и другие заболевания - исследование

В США ученые из Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) провели глобальный анализ исследований домашней пыли, проведенных в 14 штатах страны, и выяснили, что эта пыль куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд. В ней не только живут бактерии, простейшие и пылевые клещи, но и содержатся остатки всех тех химических соединений, из которых состоят предметы в доме. Эти соединения часто могут быть токсичны для человека, а также вызывать самые разнообразные заболевания, в том числе и рак, сообщает Медпортал.

Читайте такжеЗагрязнение воздуха приводит к гипертонииНаучная группа провела анализ 27 разнообразных исследований, посвященных домашней пыли и ее составу. По словам ведущего автора работы Ами Зоты (Ami Zota), это первый комплексный анализ того, остатки каких химикатов присутствуют в домашней пыли. Выяснилось, что эти химикаты представлены в основном 4 группами — это, прежде всего, фталаты, затем фенольные соединения, далее добавки, придающие различным предметам огнеупорные свойства (одна из найденных добавок может вызывать рак) и фторсодержащие вещества. Всего было выявлено 45 потенциально токсичных соединений, которые содержатся в различных бытовых предметах, попадают в воздух, а потом и в пыль. В 90% образцов присутствовало как минимум 10 вредных веществ, в том числе и вызывающая рак огнезащитная добавка.

Читайте такжеВ обычной домашней пыли живут около 9 тысяч видов микробов По словам авторов, домашняя пыль может служить дополнительным фактором для развития различных заболеваний. Люди могут не зная того, вдыхать или глотать вредные соединения или даже впитывать их через кожу. В зоне риска находятся прежде всего маленькие дети, так как они ползают или играют на полу и часто облизывают руки. Соавтор исследования Вина Сингла (Veena Singla) добавила, что разнообразие и концентрация вредных веществ в пыли стали для нее шоком и призвала заменять те бытовые предметы, которые содержат эти вещества, на те, которые изготовлены из более безопасных материалов.