Видеоигры развивают умственные способности детей

В исследовании специалистов из Испании приняли участие 2442 ребенка в возрасте от 7 до 11 лет. Ученые обнаружили: у участников, игравших в видеоигры в течение часа в неделю, моторика оказалась развита лучше. Кроме того, их успеваемость была выше, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Читайте также3D-компьютерные игры улучшают памятьОднако чрезмерное увлечение видеоиграми приводило к негативным последствиям, таким как поведенческие проблемы и трудности в процессе социального взаимодействия. Особенно это было заметно среди детей, уделявших видеоиграм больше 9 часов в неделю. Исследователи проанализировали данные МРТ-сканирования мозга детей.

Читайте такжеВидеоигры негативно влияют на поведение детейСпециалисты заметили у участников, игравших в видеоигры, изменения в базальных ганглиях белого вещества и функциональных связях. Видеоигры повышали активность в нервных цепях, играющих ключевую роль в процессе обучения. Исследователи пришли к выводу: видеоигры помогают развивать у детей важные навыки. Но слишком много в них играть не стоит.