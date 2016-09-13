Опухоли, вызванные радиацией, отличаются от всех остальных - исследование

Ученые смогут отличить опухоли, вызванные ионизирующим излучением, от всех остальных опухолей. Это стало возможным после того, как исследовательская группа из Института Веллком Траст Сенгер (Wellcome Trust Sanger Institute) идентифицировала, какие именно повреждения возникают в ДНК под действием радиации, сообщает Медпортал.

Существенная часть изменений, возникающих в ДНК, исправляются системами репарации клетки. Однако она не всегда способна справиться с ними, в этом случае мутации остаются, накапливаются и могут становиться причиной развития опухолей.

Авторы изучили мутации в опухолях, возникших под действием ионизирующего излучения. Образцы были получены у 12 пациентов. Полученные данные сравнивались с информацией о геномах опухолей, появление которых не было вызвано действием радиации.

Читайте такжеFDA одобрила применение филграстима для лечения последствий радиационного облученияИзвестно, что ионизирующее излучение может вызывать самые разные повреждения, но два из них являются специфическими именно для злокачественных образований. В человеческих опухолях, вызванных действием радиации, были выявлены участки ДНК с изменениями, характерными для всех таких новообразований вне зависимости от типа опухоли. Одно из изменений было делецией, а другой – инверсией. Ученые считают, что, выявляя эти участки, они смогут отличить эти опухоли от всех остальных – возможно, что в дальнейшем для их лечения можно будет разработать и использовать иной подход.