Bayer изучает возможность продажи своего дерматологического бизнеса

Компания Bayer рассматривает возможность продажи дерматологического бизнеса, информирует Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Вырученные в рамках сделки средства планируется направить на финансирование покупки американского производителя сельскохозяйственных химикатов Monsanto.

Читайте такжеМеждународные фармкомпании впервые рассказали, кому и сколько платили в РоссииВ настоящее время переговоры о приобретении Monsanto за 1,1 млрд долларов находятся на ранней стадии и могут быть прекращены в любой момент. Однако есть вероятность, что Bayer продаст дерматологическое подразделения для ее финансирования. В дерматологический портфель немецкой компании входят среди прочих препараты для лечения дерматита и розацеа.

Данное предложение может заинтересовать Galderma (принадлежит Nestle), Allergan и Almirall. Представители Bayer отказались комментировать информацию о возможных сделках.