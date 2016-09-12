Пища с пола может навредить здоровью: ученые опровергли "правило пяти секунд"

Быстро поднятое упавшим не считается – так мы привыкли себя успокаивать, подбирая с пола оброненное печенье, пишут Science Daily. На сколько это безопасно на самом деле, решили проверить микробиологи из университета Рутгерса-Нью-Брансуик.

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Они взяли 4 различных продукта (арбуз, хлеб, хлеб с маслом, липкую конфету) и поочередно обронили их на 4 поверхности: ковер, керамическую плитку, деревянное и керамическое покрытие. Каждое из этих поверхностей было заранее «удобрено» коктейлем, содержащим Entero bacteraerogenes –факультативно патогенную бактерию, далекую родственницу сальмонеллы. Длительность контакта пищевого продукта с загрязненной поверхностью в одних случаях не превышала и секунды, в других - могла доходить до 5 минут.

Эксперимент подтвердил, что чем влажнее пища — тем быстрее бактерии переселяются с поверхности на нее, арбуз содержал куда больше микроорганизмов по итогам опыта, чем сухая конфета. Разумеется, концентрация бактерий была тем выше, чем больше времени проходило с момента контакта пищи и поверхности.

Однако фактор времени, который считается самым главным в «правиле пяти секунд», оказался не самым важным, во многих случаях поверхность или консистенция пищи играли намного большую роль. Таким образом, ученые выяснили, что фактически правило не работает — разумеется, в первые секунды бактерий на упавшей пище не так много, однако они распространяются практически мгновенно. Если человек не хочет заразиться чем-нибудь не слишком приятным — ему следует все же воздержаться от употребления в пищу упавшего арбуза, помидора или других влажных продуктов, особенно если он поднял их с деревянного пола. Сухие продукты, такие, как печенье, есть с пола менее рискованно, при этом, как ни странно, самой безопасной в плане заражения бактериями поверхностью оказалось ковровое покрытие.