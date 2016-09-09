Франция возглавила список стран с самым низким уровнем доверия к иммунопрофилактике

Эпидемиологи выражают беспокойство относительно вспышек кори, коклюша и других инфекционных заболеваний, которые участились в последние годы в странах, где низкий уровень охвата прививками из-за недоверия людей к иммунопрофилактике. По данным исследования, опубликованного сегодня, Франция возглавила список стран с самым высоким уровнем недоверия к иммунопрофилактике, сообщает REUTERS.

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Исследование проводилось при участии граждан из 67 стран мира. Опрос касался мнения респондентов относительно безопасности, важности, эффективности вакцин, а также совместимости вакцинации с религиозными убеждениями человека.

Хотя Франция является родиной "отца" иммунологии Луи Пастера, ее обитатели наименее уверены в безопасности вакцин. 41 % опрошенных граждан считают, что вакцины не являются безопасными.

Среди 10 стран, в которых население негативно относится к вакцинации, также Босния и Герцеговина, Россия, Украина, Греция, Армения и Словения.

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Недоверие чаще всего связано с подозрениями относительно побочных эффектов, а также нерешительности среди семейных врачей.

Специалисты подчеркивают, что общественное доверие к иммунизации является важной глобальной проблемой здравоохранения.

Отказ от вакцинации связана со вспышками кори в Соединенных Штатах, Европе, Азии, Тихоокеанского региона и Африки в последние годы, а также вызвало серьезные неудачи в глобальном искоренении полиомиелита.

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Специалисты обеспокоены нестабильным восприятием вакцинации и призывают правительства стран работать над созданием общественного доверия к иммунизации.