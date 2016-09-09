Ученые изобрели новый способ вернуть подвижность парализованной руке

Медики США значительно улучшили подвижность руки пациента, которая ранее была парализована. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Stroke, а кратко о нем сообщает издание EurekAlert!

Врачи позволили больному участвовать в самом процессе стимуляции. Для этого они надели на здоровую руку перчатку с датчиками. Это позволило контролировать прибор на парализованной конечности.

Данным нововведением медики усовершенствовали процедуру стандартной электрической терапии при помощи миостимулятора — электродов, которые прикладывают к мышцам и заставляют их сокращаться под действием электрического тока.

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Ученые использовали новый метод электростимуляции в терапии 80 пациентов после инсульта. Инсульт у них случился шесть и более месяцев назад. В течение 3 месяцев 40 человек получали дополнительную перчатку, тогда как остальные обходились стандартной терапией. Электростимуляция использовалась двумя группами ученых в течение недели 10 часов дома и трех часов в присутствии врача в лаборатории.

До и после терапии подвижность рук измерялась. Новая терапия показала значительно лучшие результаты, чем стандартная. Подвижность рук при использовании нового метода улучшилась у 97% пациентов.