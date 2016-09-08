ВОЗ опубликовала новые рекомендации по профилактике половой передачи вируса Зика

Жителям стран, в которых нет очагов инфекции, эксперты ВОЗ рекомендуют использовать презервативы при половых контактах в течение 6 месяцев после возвращения из эндемичных регионов. В предыдущей версии рекомендаций период профилактики составлял всего 8 недель.

Парам, планирующим рождение ребенка, рекомендуется отложить беременность не менее чем на 6 месяцев с момента возможного заражения одного из партнеров. При половых контактах беременных женщин с мужчинами, которые могли быть инфицированы, рекомендуется использовать презервативы на протяжении всего периода беременности.

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Новые требования к профилактике инфекции основаны на анализе случаев передачи вируса Зика половым от бессимптомных носителей-мужчин женщинам, от женщины с симптомами инфекции половому партнеру-мужчине, а также на новой оценке сроков сохранения вирусных частиц в сперме инфицированных мужчин. В частности, некоторое время назад был описан случай, когда возбудитель определялся в сперме перенесшего заболевание мужчины на протяжении 188 дней после появления симптомов заболевания.

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Основная опасность передачи вируса Зика половым путем заключается в том, что в случае заражения женщин на ранних сроках беременности инфекция может вызвать развитие микроцефалии плода. Случаи передачи вируса Зика половым путем отмечены в 11 странах, кроме того, в начале 2016 года впервые был задокументирован случай заражения мужчины в результате гомосексуального контакта с инфицированным партнером.