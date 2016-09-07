Американские специалисты опубликовали список 5-ти самых редких заболеваний

Как передает Мeddaily.ru со ссылкой на The Russian Times, на первом месте стоит синдром Алисы. Это расстройство головного мозга, из-за которого человек воспринимает предметы в искаженном виде. И, как правило, данное отклонение проявляется ночью. Также этот недуг называют синдромом лилипутских галлюцинаций Тодда. Причины болезни не установлены. Люди с недугом ощущают изменения образа тела или окружающего мира. По этой причине предметы или даже части своего тела им кажутся меньше или больше, чем в реальности.

Читайте такжеГолос матери формирует эмоции ребёнкаВторая позиция - синдром Котара ("синдром зомби"), характеризующийся тем, что человек считает себя мертвым. Как результат, он не ест и не пьет. Обычно данный синдром идет на фоне прочих психических отклонений. Его открыл французский невролог Жюль Котар и впервые описал в 1882 году. Помимо убежденности в своей смерти, пациенты могут говорить, что потеряли части тела или душу.

Синдром чужой руки связан с непроизвольными движениями рук. Пример: одна рука застегивает пиджак, а вторая тут же расстегивает. Таким образом, вторая рука может восприниматься как чужая и даже проявлять агрессию (иногда рука душила человека).

Читайте такжеСиндром хронической усталости заставляет людей подавлять свои эмоцииЧетвертое место у аквагенной крапивницы, аллергии на воду. При контакте с водой у человека появляется сильный зуд. Данный недуг чаще проявляется в период полового созревания, полностью лишая возможности умываться или купаться. Особо сильно аллергия проявляется при попадании воды в области шеи, рук, на верхнюю часть туловища.

А вот синдром каменного человека - это генетическое заболевание, приводящее буквально к отвердеванию тела после каждой травмы. Постепенно синдром ведет к полному параличу вследствие отвердевания мышц и связок.