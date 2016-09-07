Американские медики назвали негативные последствия кесарева сечения для ребенка

Американские медики установили долгосрочные негативные последствия для здоровья детей, рожденных при помощи кесарева сечения. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале JAMA Pediatrics, кратко о нем сообщает издание The Guardian.

Дети, которые появились на свет при помощи хирургической операции разреза матки, в среднем на 15 процентов чаще во взрослом состоянии будут страдать ожирением по сравнению с теми, кто родился стандартным, то есть вагинальным способом.

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Ученые видят причину возникновения негативных последствий в том, что при кесаревом сечении в кишечник ребенка попадают бактерии. С течением времени они изменяют скорость обмена веществ в организме, что приводит к появлению чрезмерного чувства голода и перееданию.

Ученые отмечают, что кесарево сечение наиболее характерно для позднородящих матерей и тучных женщин. Число таких рожениц с течением времени, как заявляют медики, увеличивается.

В исследовании ученых приняли участие более 22 тысяч детей, рожденных от около 15 тысяч женщин. Особенно сильна найденная связь в многодетных семьях. Дети, появившиеся на свет при помощи кесарева сечения, на 64 процента чаще страдали ожирением, чем их братья и сестры, рожденные вагинальным способом, несмотря на одинаковые домашние условия.

Читайте такжеВОЗ инициирует международный мониторинг частоты выполнения кесарева сечения Как ранее сообщал УНИАН, по данным ВОЗ, частота выполнения кесарева сечения неуклонно растет, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода. Как отмечают специалисты международной организации, данная операция позволяет спасать жизни людей, но часто она выполняется при отсутствии медицинских показаний, что подвергает женщин и их детей опасности.