Школьница Алексис Куин делала тест на беременность, но он показал отрицательный результат. У нее также не рос живот и не прерывались месячные.

В Великобритании 15-летняя школьница, не знавшая о беременности, родила прямо перед школой.

Своей историей Алексис Куин поделилась в TikTok.

Первые симптомы, которые вызвали повод для беспокойства, у девушки начались на летних каникулах. Ее мучила изжога. При этом у нее не рос живот и не прерывались месячные. Тест на беременность дал отрицательный результат.

В сентябре Куин пошла в 11-й класс. После первого учебного дня у нее разболелась спина. Британка не спала всю ночь, а наутро пожаловалась родителям на боль, однако те велели ей собираться в школу.

Перед выходом из дома Куин зашла в туалет, и в этот момент у нее начались роды. Мама девушки от такой новости впала в шоковое состояние, скорую пришлось вызывать тете Куин. Следуя указаниям диспетчера, та принимала роды до приезда медиков.

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"Тут я поняла, что никто не ждал появления ребенка, поэтому мы совершенно не приготовились, не было даже пеленок", - вспоминает Куин.

В итоге Алексис Куин стала мамой и теперь воспитывает сына.

Напомним, похожая история случилась с жительницей английского города Оксфорд. 27-летняя Клэр Уайзмен не подозревала, что беременна, и в итоге родила мальчика на полу в кухне.

Во время беременности девушка не поправилась и совершенно не чувствовала, как ребенок шевелится. При этом у нее были регулярные менструации, и она без перерывов принимала противозачаточные таблетки.

Автор: Виолетта Орлова