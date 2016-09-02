Ученые США вырастили живую печень из стволовых клеток

Ученым удалось вырастить функционирующую печень человека из стволовых клеток человека. Созданный таким образом орган содержит все компоненты, которые присутствуют в настоящей печени – клетки различных типов, желчные протоки и кровеносные сосуды. Впрочем, строение искусственно выращенной печени отличалось от настоящего органа, сообщает Медпортал.

Трейси Грикшайт (Tracy C. Grikscheit) и ее коллеги из Исследовательского института Сабан (The Saban Research Institute) ранее уже смогли вырастить в лаборатории кишечник, а теперь решили модифицировать технологию и применить ее для создания печени.

Авторы пересадили созданный ими орган мышам и смогли показать, что печень функционирует. В сыворотке крови мышей был обнаружен человеческий альбумин, который синтезируется клетками печени. У животных с печеночной недостаточностью искусственно выращенная печень выполняла ряд функций, а гепатоциты обладали способностью к пролиферации.

Читайте такжеУчёные вырастили в лаборатории живой глазВыращивание функционирующей печени – важное событие для трансплантологии, так как использование искусственно созданных органов поможет тем, кто ожидает трансплантации печени, так как страдает печеночной недостаточностью или другими заболеваниями. Люди должны ждать необходимый орган в течение долгого времени, а после пересадки в течение всей жизни принимать иммуносупрессанты, чтобы предотвратить отторжение печени. Другой подход – пересадка клеток печени, эффект от которой сохраняется примерно на год. Это временный вариант, после чего больным все равно требуется пересадка печени.

Читайте такжеВ лаборатории вырастили искусственный хрящПока, однако, говорить о том, что выращенная в лабораторных условиях печень будет пересаживаться людям, преждевременно, отмечают создатели.