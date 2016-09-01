В США десятки людей заразились гепатитом А после употребления клубники из Египта

Более 50 человек в пяти штатах США заразились гепатитом А после употребления напитка из замороженной клубники, импортированной из Египта, сообщает сайт foodsafetynews.com.

Согласно указанному источнику, эти напитки подавались в сети кафе Tropical Smoothie Café.

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Больше всего заразившихся, не менее 44, в штате Вирджиния. Информация о заражении гепатитом после употребления египетской клубники поступали также из штатов Мэриленд, Северная Каролина, Орегон и Висконсин.

Сеть Tropical Smoothie Café уже убрала со складов замороженную клубнику, импортированную из Египта.

Но есть опасения, что число заболевших людей может возрасти, так как у заболевания длительный инкубационный период.

Гепатит A (также называемый Болезнью Боткина) — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Вирус хорошо передается по алиментарному пути, через зараженную пищу и воду, ежегодно вирусом инфицируются около десяти миллионов человек. Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем — 28 дней.

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В развивающихся странах и в районах с недостаточным уровнем гигиены коэффициент заболеваемости гепатитом A высокий и сама болезнь переносится в раннем детстве в стёртой форме. Образцы океанической воды исследуют на наличие вируса гепатита A при изучении качества воды.

Гепатит A не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени. После инфицирования иммунная система образует антитела против вируса гепатита A, которые обеспечивают дальнейший иммунитет. Заболевание может быть предотвращено вакцинированием. Вакцина против вируса гепатита A эффективно сдерживает вспышки заболевания по всему миру.