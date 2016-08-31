Ночные операции в два раза чаще заканчиваются летально - исследование

А еще, по мнению ученых Университета Макгилла, люди, переживающие операцию в конце рабочего дня или вечером (не очень поздно), имеют повышенный риск смерти после операции по сравнению с людьми, чья операция проходила в рабочие часы днем, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на News.com.au.

Ученые сделали свои выводы, отталкиваясь от статистики одной больницы за 2010-2015 годы. За пять лет было проведено примерно 40000 операций более чем на 33000 пациентов. Оказалось, операции, проводившиеся между 23:30 и 07:29, в 2,17 раза чаще заканчивались смертью по сравнению с операциями, проходившими с 07:30 до 03:29 (стандартные рабочие часы в больнице).

Читайте такжеУчёные установили: дети, рождающиеся на выходных, часто умирают в первые 7 дней жизниА вот пациенты, которых оперировали в районе 03:30 или 23:29, в 1,43 раза чаще умирали по сравнению с пациентами, оперировавшими в стандартное время. Все это наглядно показывает, что экстренные ночные операции нередко заканчиваются плохо.