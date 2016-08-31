Люди с первой группой крови тяжелее переносят холеру - эпидемиологи

Холерный токсин действует на людей по-разному в зависимости от группы крови. Оказывается, первая группа крови связана с более сильной активацией ключевой молекулы. Это повышает риск развития тяжелой формы заболевания с сильной диареей.

Итак, токсин активирует важную сигнальную молекулу в клетках кишечника. Если сигнальной молекулы много (у человека с первой группой крови ее почти в два раза больше, чем у человека со второй), то начнется диарея (вывод электролитов и воды), пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Times of India. А холеру, как раз, характеризует тяжелая диарея, грозящая обезвоживанием, шоком и смертью.

Читайте такжеВ Америке впервые одобрено применение вакцины против холерыЗаболевание вызывает бактерия Vibrio cholerae, которая поражает клетки тонкого кишечника. Еще 40 лет назад эпидемиологи заметили, что люди с первой группой крови чаще попадают в больницу с холерой, чем обладатели других групп крови. Теперь же они знают почему.