Ученые США обнаружили неизвестный вирус с необычными свойствами

Ранее считалось, что мультикомпонентные вирусы способны заражать лишь растения и грибы. Сейчас же Guaico Culex был найден у комаров, обитающих в Тринидаде, пишет ScienceAlert. Его обнаружили при изучении вирусов, переносимых комарами. Такие исследования проводились в целях предотвращения эпидемий, подобных эпидемии вируса Зика в Бразилии.

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Генетический материал вируса Guaico Culex по непонятным пока ученым причинам разделен на пять частей, каждая из которых индивидуально упакована. Для заражения необходимы четыре из них. Джейсон Ладнер (Jason Ladner) считает, что пятая частица используется в качестве запасной либо определяет, насколько смертельным окажется вирус после заражения.

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Инфицировать млекопитающих вирус, кажется, не способен, однако ученые обнаружили, что вирус Guaico Culex является близким родственником сегментированных джингменвирусов, которые могут заражать обезьян. Свидетельства присутствия вируса были обнаружены в организме угандийского красного колобуса – не являющегося человекоподобной обезьяной. Известно, что большинство вирусов, заражающих таких обезьян, могут представлять опасность и для людей.