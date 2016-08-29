Бразильские эксперты советуют менять солнечные очки каждые два года

Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, солнечные лучи со временем повреждают линзы и они начинают пропускать все больше УФ-излучения. А без адекватного уровня защиты от УФ глаза могут сильно пострадать.

Эксперты призывают установить срок годности очков. Новая система проверки должна гарантировать, что солнечные очки безопасны в течение двух лет. Уровень солнечного облучения варьируется в разных уголках мира. В тропических странах отмечается самый высокий уровень и летом, и зимой. И в южном полушарии очки стоит менять чаще, чем в северном.

Читайте такжеСолнцезащитные кремы влияют на репродуктивную функцию мужчинКстати, линзы могут потерять прочность из-за постоянного воздействия солнца. Такие изношенные линзы грозят отеками, катарактой, птеригийем и повреждениями макулы. Сейчас используется система проверки солнечных очков, в рамках которой линзы подвергают воздействию источнику света в течение 50 часов на расстоянии 30 сантиметров. Но теперь эксперты уверены: этого недостаточно.