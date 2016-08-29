Германия увеличивает на 1 млн евро помощь на мероприятия Красного Креста в Украине

Федеральное правительство Германии увеличивает на 1 миллион евро помощь на гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста в Украине на период 2016-2017 годов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе прессы и работы с общественностью Посольства ФРГ в Украине.

«Поддержка оказывается в рамках проекта «МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 гг.» («ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017»). После того как Германия в начале этого года уже выделила на поддержку проекта 7 млн евро, сейчас принято решение об увеличении объемов финансирования еще на 1 млн евро. В 2015 году Германия профинансировала гуманитарные мероприятия МККК в Украине в размере 3 млн евро», - говорится в сообщении.

Таким образом, сумма средств, выделенная правительством Германии на текущий и следующий годы для поддержки многочисленных гуманитарных мероприятий и проектов Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине составляет 8 млн евро.

Читайте также Порошенко начал встречу с президентом Международного комитета Красного КрестаНемецкие дипломаты уточнили, что приоритет деятельности МККК направлен на восточную Украину и охватывает такие направления как медицинская помощь, лечение психических травм, поддержка заведений здравоохранения, профилактические мероприятия, обеспечение продуктами питания и предметами личной гигиены, водоснабжения, обучение медицинского персонала и персонала по уходу, поиск пропавших без вести лиц и воссоединение семей, опека над заключенными, сбор информации об опасности в виде мин и остатков боевых средств.

В посольстве убеждены, что эти мероприятия вносят важный вклад в преодоление последствий продолжающегося на востоке Украины конфликта и приносят пользу внутренне перемещенным лицам, а также семьям в общинах, которые приняли беженцев, и пострадавшим от конфликта людям по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.