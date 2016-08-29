Ученые разработали систему сенсоров, предсказывающих падение человека за три недели

Падения – частая причин травм, особенно среди пожилых людей в возрасте старше 65 лет. Миллионы людей падают ежегодно и последствия падений могут быть достаточно серьезными – среди них переломы, черепно-мозговые травмы и даже смертельный исход. В пожилом возрасте процесс восстановления после падений может быть довольно длительным, а в некоторых случаях полностью вернуться к нормальной жизни не удается.

Читайте такжеКальций не укрепляет костиУченые из Университета Миссури (University of Missouri) решили использовать для предотвращения падений специальные датчики, которые способны оценивать скорость передвижения и расстояние между шагами одной и той же ноги, сообщает Медпортал. Сенсоры способны следить за походкой и оценивать ее особенности, а также могут фиксировать изменения и предсказывать возможный риск падений еще за три недели до того, как они произойдут.

Мэрилин Ранц (Marilyn Rantz) и ее коллеги выяснили, что снижение скорости передвижения на 5 см в секунду свидетельствует об изменении походки и повышает риск падений в течение ближайших трех недель на 86%. Укорочение шага тоже было тревожным фактором, который увеличивал вероятность упасть в два раза.

Читайте такжеЛекарство от диабета повышает ломкость костейПолучение данных о том, что походка меняется и риск падений растет, позволит своевременно принять меры, например, уделять пожилому пациенту больше внимания, обследовать его или даже назначить необходимое лечение. Сенсоры также помогают пожилым людям быть более независимыми и самостоятельно передвигаться.