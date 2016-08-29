Ученые выяснили, как при меланоме раковые клетки распространяются по всему организму

Израильские ученые смогли понять, каким образом при меланоме раковые клетки распространяются по всему телу. Их исследование приблизило человечество к победе над одной из самых агрессивных форм рака, пишут Новости Израиля.

Прорыву, совершенному израильскими учеными, научный журнал Nature Cell Biology посвятил материал, анонс которого вынесен на обложку.

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Ученые пришли к выводу, что на начальном этапе клетки меланомы, находящиеся на эпидермисе (наружном слое кожи), начинают посылать "мелкие пузырьки", содержащие генетический материал в дерму, который вызывает ее изменения и попадает в кровеносные сосуды и лимфу. Это позволяет затем "транспортировать" раковые клетки по всему организму.

Исследователи не только раскрыли механизм распространения меланомы, но и нашли способ замедлить ее перерождение из неагрессивного новообразования в агрессивную и неизлечимую форму. Доктор Кармит Леви говорит, что исследование, в котором она принимала участие, впервые предоставило врачам инструмент диагностики на ранней стадии, которого до этого не было.

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По словам доктора Кармит Леви, для создания лекарства от меланомы ученым может потребоваться несколько лет.

В исследовании участвовали ученые Тель-Авивского университета, врачи больниц "Вольфсон" и "Шиба", а также немецкие ученые из исследовательского центра в Гейдельберге.