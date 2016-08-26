Специалисты установили, что отсутствие друзей опасно для здоровья

Специалисты из Гарвардского университета обнаружили связь между социальной изоляцией и уровнем белка фибриногена, связанного с инфарктами и инсультами. Фибриноген участвует в процессе свертывания крови. Избыток фибриногена в организме приводит к повышению кровяного давления и накоплению жировых отложений в артериях, передает Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Ученые сравнили уровни фибриногена с количеством друзей и родственников. Они заметили: чем меньше родных и друзей было у человека, тем выше у него оказывался уровень этого белка. У добровольцев, общавшихся всего с 5 людьми, уровни фибриногена были на 20% выше по сравнению с теми, кто общался с 25 людьми.

Читайте такжеОбщительные люди реже болеютУ участников с наименьшим количеством друзей уровни фибриногена оказались такими же, как у курильщиков. По словам исследователей, социальная изоляция вызывает реакцию борьбы или бегства. Если она не проходит в течение долгого времени, у человека могут появиться проблемы со здоровьем.