По фильтрам, используемым в Instagram, можно диагностировать депрессию - ученые

Авторы исследования изучили около 44 тысяч снимков, которые были сделаны 166 пользователями Instagram. При этом известно, что 71 пользователь страдал от депрессии, а остальные не испытывали проблем с душевным здоровьем, пишут Новости Израиля.

Ученые обращали внимание на выбор цвета, его насыщенности, тонов, а также на композицию фотографий. "Анализ, фотографий, размещенных на Instagram, может помочь выявить депрессию", - говорится в отчете.

В отчете говорится, что пользователи, находящиеся в состоянии депрессии, используют голубые, темные и черно-белые фильтры, а них фотографиях, как правило, много лиц. Самыми популярными фильтрами у этой категории пользователей являются Inkwell, Reyes, Willow, Crema, Stinson.

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Пользователи, у которых нет проблем с душевным здоровьем, публикуют более яркие фотографии в светлых тонах. Они чаще всего используют фильтры Valencia, Rise, Amaro, Hefe, Lo-fi.