Грибок в духовых инструментах может привести к опасной болезни легких, ученые

В ходе исследования причин смерти одного британского волынщика удалось установить: грибки внутри духовых инструментов могут привести к опасной болезни легких с летальным исходом. История его болезни изложена в журнале Thorax, а коротко об этом рассказано в The Guardian.

Британский волынщик страдал от экзогенного аллергического альвеолита, который с годами становился все тяжелее. Мужчина постоянно кашлял, страдал от одышки. Со временем он потерял возможность ходить на дистанции, превышающие несколько метров. В возрасте 61 года (в 2014 году) его положили в больницу, где он вскоре умер.

Читайте такжеУчёные разработали простой тест для определения пневмонии по выдохуМедики сделали вывод, что виновники данного заболевания мужчины - болезнетворные грибки и бактерии. Теплая и влажная среда внутри духовых инструментов (не только волынок, но и саксофонов и тромбонов) является идеальной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов.

В связи с этим ученые забили тревогу и призвали музыкантов регулярно дезинфицировать свои духовые инструменты, чистить их с помощью щетки и чистящих средств.

Читайте такжеВ Европе появился новый противоастматический препаратУченые составили список недугов, связанных с экзогенным аллергическим альвеолитом — «легкое птицеловов», «болезнь моющихся в сауне» и «легкое фермеров». Теперь этот список дополнен еще и «Болезнью волынщика».