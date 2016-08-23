Стресс способствует обновлению клеток мозга - исследование

Единственное условие правильного «пользования» стрессом — он не должен быть постоянным или слишком длительным, пишет abcfact.ru.

По мнению профессора интегративной биологии Университета Калифорнии в Беркли Даниэлы Кауфер, определенное количество стресса значительно повышает концентрацию внимания, когнитивные способности, а также корректирует поведение в нужную сторону. Исследование, проведенное под ее руководством, доказывает, что краткосрочный нехронический стресс совершенствует возможности мозга.

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В ходе экспериментов, проводимых на крысах, ученые заметили, что после коротких стрессовых ситуаций у крыс стволовые клетки преобразовывались в новые нервные клетки, и спустя две недели, когда новые клетки становились достаточно зрелыми, крысы демонстрировали значительно большую сообразительность и мыслительную активность.

Доктор Кауфер добавила, что по ее мнению именно стресс помогает нашему мозгу не расслабляться и работать с высокой концентрацией внимания.

О результатах и выводах своего исследования ученые написали статью, которая опубликована в журнале eLife.

Доктор Кауфер интересовал как краткосрочный, так и хронический стресс, и то, какое воздействие на организм они оказывают. В центре внимания ученых были нервные стволовые клетки в гиппокампе взрослой крысы. Нервные стволовые клетки являются разновидностью клеток общего назначения, или клеток-предшественников, которые в зависимости от химического воздействия, способны развиваться в нейроны, астроциты или иные клетки мозга. Зубчатая извилина медиальной и нижней поверхности полушария головного мозга — одна из всего лишь двух зон головного мозга, в которых могут образовываться новые мозговые клетки у взрослой особи, и они чрезвычайно чувствительны к воздействию глюкокортикоидных гормонов, вырабатываемых в момент стресса.

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Исследование подтвердило данные о том, что хронический стресс сильно повышает уровень глюкокортикоидов, что подавляет производство новых нейронов в гиппокампе, ухудшая память. Помимо этого, увеличивается риск многих хронических заболеваний, включая депрессию, сердечные заболевания и ожирение. Но эти данные были известны врачам и раньше. Что же качается краткосрочного стресса — никаких фундаментальных знаний на этот счет у врачей не было.

Доктор Кауфер подвергла подопытных крыс достаточно серьезному для них, но недолгому стрессу, и проследила за тем, что происходило с их мозгом. У крыс действительно повысился уровень стрессового гормона кортикостерона до таких же единиц, как при хроническом стрессе, но лишь на несколько часов. После этого количество мозговых нервных клеток у крыс увеличилось практически вдвое, особенно в той самой зоне — зубчатой извилине медиальной и нижней поверхности полушария головного мозга.

После этого ученые проверяли память крыс. Оказалось, что их память значительно улучшилось, о чем свидетельствовали тесты, проведенные спустя две недели. А вот через два дня после испытанного стресса крысы не продемонстрировали никаких улучшений в своих способностях.

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С точки зрения выживания, производство новых нервных клеток в мозге не может помочь животному сразу после или в момент стресса, поскольку производство клеток занимает определенное время — две недели. Но в природе, где стрессовые ситуации случаются очень часто, это помогает мозгу работать быстро и находиться в высокой концентрации.

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В целом говоря о результатах исследования, доктор Кауфер считает их оптимистичными — в конце концов, если стресс способен сделать нас лучше, нужно этим пользоваться. Другой вопрос — в каких дозах и как интерпретировать общий результат.