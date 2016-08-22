Жирная рыба защищает от потери зрения при диабете, установили ученые

Новое исследование показало: употребление жирной рыбы два раза в неделю существенно снижает риск диабетической ретинопатии у людей среднего возраста и пожилых людей с диабетом 2-го типа. Диабетическая ретинопатия является ведущей причиной потери зрения во всем мире, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Специалисты из Барселоны сравнивали Средиземноморскую диету с добавлением оливкового масла и диету, разработанную для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие 3614 добровольцев в возрасте от 55 до 80 лет, страдавших от диабета 2-го типа.

Участников попросили употреблять минимум 500 миллиграммов полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в день. Рекомендациям следовали 75% добровольцев. За 6 лет исследования у 69 участников выявили диабетическую ретинопатию. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты.

Читайте такжеБеременным рекомендуют употреблять рыбу не чаще 3-х раз в неделюУченые обнаружили: у добровольцев употреблявших рекомендованное количество жирных кислот омега-3, риск диабетической ретинопатии оказался снижен на 48% по сравнению с теми, кто рекомендации не следовал. От потери зрения защищали всего 2 порции жирной рыбы в неделю.