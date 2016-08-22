Борьба с детским ожирением: Великобритания введет налоги на сладкие напитки

В Великобритании озвучили стратегию борьбы с детским ожирением, одним из пунктов которой стало введение налогов на сладкие безалкогольные напитки, пишет REUTERS.

Налогом планиуруют облагать напитки с общим содержанием сахара выше 5 г на 100 мл (около чайной ложки на 3,38 унций жидкости). Если в напитке содержится более 8% сахара, налоговая ставка будет еще повышена.

Департамент здравоохранения правительства Великобритании отметчает, что сладкие напитки являются самым большим источником сахара для детей. Например, банка колы содержит девять чайных ложек сахара, что намного превышает суточную норму сахара.

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Средства будут инвестированы в программы здравоохранения для детей школьного возраста, направленные на детского ожирения в стране. Также начальной школе будет предложено ввести для учеников минимум 60 минут тренировок каждый день.

Компании, которые производят сладкие безалкогольные напитки, возмущены этой инициативой.

Министр финансов Великобритании Эллисон отметил, что ожирение обходится Национальной службы здравоохранения (NHS) в миллиарды британских фунтов ежегодно.

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Грэм Макгрегор, профессор сердечно-сосудистой медицины и председатель группы действий по сахару кампании, высказал мнение, что реакция производителей "оскорбительна", а масштабы ожирения таковы, что они могут разорить службу здравоохранения, если не предпринять радикальные меры.

Делая выбор в пользу "налога на сахар", Великобритания присоединяется к странам, в которые у ввели такое налогообложение. Это - Бельгия, Франция, Венгрия, Мексика, в Скандинавских странах такой налог существует уже многие годы.