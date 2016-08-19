Музыкотерапия улучшает самочувствие пациентов, согласно исследованию

Музыка способна снизить остроту тревожности, боли, усталости у раковых больных. Также музыка повышает качество жизни, согласно новому исследованию. Как передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV, музыкальная терапия практикуется уже давно в отношении раковых больных. Она заключается в прослушивании заранее записанной музыки. И есть основания полагать, что музыка позитивно влияет и на физическое, и на психическое состояние.

Это доказывает анализ 52 исследований с участием 3731 ракового больного. По словам ученых, музыка уменьшала проявления тревожности, усталости, частоты сердцебиения и вдоха-выдоха. Кровяное давление снижалось. Вполне вероятно, что благодаря музыке потребность в анестетиках и анальгетиках уменьшится. А время восстановления и продолжительность госпитализации сократится.

Читайте такжеМузыка может предотвращать эпилептические припадки - ученыеКстати, кардиологи прописали сердечникам сеансы классической музыки. Музыка Моцарта снижает кровяное давление и частоту сердцебиения. Штраус тоже уменьшает частоту сердцебиения, а также уровень опасных биомаркеров. Таковы результаты исследования эффекта, производимого разными музыкальными жанрами на сердечно-сосудистую систему.

По словам ученых из Университета Бохума, эксперимент осуществляли с привлечением 120 студентов. 50% из добровольцев слушали музыку в течение 25 минут. Остальные лежали в тишине (контрольная группа). Основную группу разбили на три подгруппы: группа слушавших Моцарта, Штрауса или поп-группу ABBA. До и после прослушивания музыки, а также после "сеанса тишины", у всех участников исследования замеряли давление, частоту сердцебиения и уровень кортизола (маркера стресса).

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