Игра в гольф меняет строение тазобедренного сустава, установили ученые

Профессиональные игроки в гольф имеют особое строение тазобедренного сустава. Это установил Университет Варвика, передает meddaily.ru со ссылкой на BBC. Ученые решили просканировать 55 профессиональных гольфистов. Оказалось, у многих спортсменов правый сустав имел форму яйца, а левый - привычную форму шарика.

По словам ученых, это может объяснять, почему некоторые гольфисты жалуются на суставные боли. Дело в том, что во время игры организм испытывает сильную нагрузку, в частности в области тазобедренного сустава. Он ощущает ее каждый раз, когда человек замахивается клюшкой. Итак, при ударе два тазобедренных сустава поворачиваются в разных направлениях и с разной скоростью.

Читайте такжеПохудение полезно для коленейТак, сустав в форме яйца в 16% случаев был именно правым (это заднее бедро при ударе праворукого игрока) и в 4% случаев - левым (переднее бедро). Притом, наблюдалось следующее отклонение: головка сустава была некруглой и поэтому не могла правильно вращаться. Это значительно уменьшало подвижность сустава.