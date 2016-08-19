Ученые "научили" бактерий-перевозчиков транспортировать лекарство в нужную часть опухоли

Канадские ученые из Политехнической школы Монреаля (Polytechnique Montréal), Университета Монреаля (Université de Montréal) и Университета МакГилла (McGill University) в ходе совместной научной работы обнаружили новый способ, который поможет доставить химиотерапевтический препарат в нужное место злокачественной опухоли, сообщает Медпортал. Опыты на мышах показали, что это метод, во-первых, эффективен, во-вторых — не дает серьезных побочных эффектов, так как воздействие получается точечное. Они использовали для этого особую бактерию — штамм MC-1 Magnetococcus marinus, подвида Alphaproteobacteria.

Этот микроорганизм предпочитает обитать в местностях с низкой концентрацией кислорода. Способная к передвижению бактерия содержит особые части — магнетосомы, которые реагируют на магнитное излучение. Магнетококки в «диком» состоянии мигрируют по магнитным линиям планеты, как микропоезда, конечной станцией для которых является регион с минимальным содержанием кислорода. Исследователи с помощью искусственно созданного магнитного поля использовали эти бактерии как транспорт для лекарства, который доставлял препарат в зоны кислородного голодания опухолей, которые обычно устойчивы к химиотерапии.

Читайте такжеНовое в медицине: нанороботы будут доставлять лекарства по кровеносным сосудам Во время роста опухолям часто требуется большое количество кислорода, превышающее то, которое они могут извлечь из окружающей среды. Поэтому внутри злокачественных образований возникают зоны с пониженным содержанием кислорода, так называемые гипоксические участки. Эти участки могут быть резистентны к лекарствам, которые доставляются иными методами.

Magnetococcus marinus под воздействием магнитного поля, направленного на опухоль, адресно доставили необходимое средство в гипоксические участки карциномы толстой кишки, которую имплантировали лабораторным мышам. Даже большая (более 100 миллионов) концентрация бактерий не вызвала воспалительной реакции организма у участвовавших в эксперименте животных, а также не имела сильных побочных эффектов. Руководитель исследования профессор Сильвен Мартел (Sylvain Martel) прокомментировал, что микроорганизмы выбирали самый прямой путь от места введения до участков гипоксии и некроза, в которые необходимо было транспортировать препарат, и в конечном итоге проникли глубоко в опухоль.