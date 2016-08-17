Эпидемия желтой лихорадки может распространиться по всему миру

Вспышка желтой лихорадки в центральной Африке, которая привела к гибели нескольких сотен человек, может перекинуться на другие регионы, объявил международный благотворительный фонд помощи детям Save the Children, сообщает Vademec.ru со ссылкой на Reuters.

Демократическая Республика Конго объявила о начале эпидемии желтой лихорадки в июне 2016 года. Вирус попал в страну из Анголы, где с конца декабря от этой болезни скончались не меньше 360 человек. Вспышка желтой лихорадки в Анголе была признана самой масштабной в истории страны за последние несколько десятилетий.

Читайте такжеВ Конго началась эпидемия желтой лихорадкиВ начале этой недели в Конго должна была начаться масштабная кампания по иммунизации, в соответствии с которой от желтой лихорадки планируют привить более 10 млн человек. Более раннее начало кампании было невозможно из-за отсутствия в стране вакцин и шприцев. «От желтой лихорадки нет лекарств, и вирус может распространиться по всему миру», – заявила руководитель подразделения Save the Children в Конго Хизер Керр.

По данным Save the Children, после серии вспышек желтой лихорадки в 2016 году чрезвычайный запас вакцин составляет сейчас 7 млн доз. В случае нехватки вакцин Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать пятую часть стандартной дозы. Этого достаточно для того, чтобы защитить пациента от заражения лишь на некоторое время. «Мы должны сделать прививки как можно большему количеству детей и родителей с помощью тех запасов вакцин, которые остались», – заявила Керр.

До начала сезона дождей в октябре ВОЗ собирается сделать прививки 8,5 млн человек в Киншасе, столице Конго, и 3,4 млн пациентов в приграничных областях. По данным ВОЗ на 8 августа, в Республике Конго были зарегистрированы 2 269 случаев заражения желтой лихорадкой (неподтвержденных), 16 человек скончались.

Читайте такжеУченые составили глобальную карту зоонозовНа этой неделе масштабная кампания по вакцинации от желтой лихорадки начинается в Анголе. Прививки должны быть сделаны 3 млн человек. Эпидемия там идет на спад: с июля по август 2016 года не было зарегистрировано ни одного случая желтой лихорадки, сообщает ВОЗ.

Демократическая Республика Конго также занимает третье место (после Гаити и Танзании) в мире по распространенности холеры.