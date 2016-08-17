Бисфенол С имеет пагубное воздействие на развитие эмбрионов

Широко используемый в изготовлении пластической посуды аналог бисфенола А (БФА) – бисфенол С (БФС) – представляет угрозу для здоровья человека, пишет Здоровье. Новое исследование открывает дополнительные факты. По-видимому, БФС даже более опасен, чем его запрещенный к использованию предшественник БФА.

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Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе исследовали влияние БФА и БФС на репродуктивный успех паразитического круглого червя (аскариды), являющегося модельным объектом в биологии.

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Оказалось, что у паразитов, подвергшихся действию бисфенола, снизились показатели рождаемости и жизнеспособности молодых эмбрионов, причем наиболее отрицательно действовал именно БФС. Точнее, его требовалось гораздо меньше, чтобы нарушить хрупкую репродуктивную систему у червей.

Авторы исследования полагают, что аналогичный эффект следует ожидать и у людей.