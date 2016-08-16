Прием парацетамола во время беременности влияет на развитие гиперактивности у ребенка

В JAMA Pediatrics опубликованы результаты исследования, продемонстрировавшие, что пренатальное воздействие парацетамола увеличивает вероятность развития поведенческих расстройств у детей.

Читайте такжеПсихологи назвали главную причину агрессивности детейАвторы работы собрали и проанализировали данные Эйвонского многолетнего исследования детей и родителей (ALSPAC). Были изучены данные 7796 матерей, их детей и партнеров. Участницам исследования было предложено ответить на вопросы о применении парацетамола во время беременности (на 18 и 32 неделе) и через 61 месяц после рождения ребенка.

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Согласно полученным данным, на 18 и 32 неделе беременности парацетамол в среднем принимали 50% будущих матерей. Авторы исследования определили, что использование парацетамола значительно повышал риск развития поведенческих расстройств (коэффициент риска 1,42) и симптомов гиперактивности (коэффициент риска 1,31).

Ученые подчеркивают, что в рамках исследования не были получены доказательства того, что прием препарата во время кормления грудью как-то влияет на развитие ребенка.

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Ранее были также представлены данные о повышенном риске развития астмы у детей, чьи матери во время беременности принимали парацетамол. Ученые проследили, что в случае приема беременной женщиной парацетамола астма чаще всего развивается у детей в возрасте трех лет. При этом, если во время беременности парацетамол назначался более одного раза, риск астмы у ребенка повышается еще больше.