Болезнь Паркинсона можно определить по походке - ученые

Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается нарушением походки. Она становится "шаркающей", изменяется скорость ходьбы. Ученые из Тель-Авивского университета установили: к этим нарушениям имеет отношение префронтальная кора. Данная зона мозга связана с планированием и памятью, пишет meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

В исследовании приняли участие люди с болезнью Паркинсона. Их просили просто пройтись или в процессе ходьбы решать разные задачи, например, называть фрукты либо вычитать. Добровольцам оказалось сложнее ходить, когда они решали задачи. По мнению ученых, это говорит о том, что когнитивные ресурсы связаны с нарушениями походки.

Читайте такжеЧерепно-мозговые травмы повышают риск болезни ПаркинсонаСканирование мозга пациентов с болезнью Паркинсона показало: префронтальная кора у них была активна даже тогда, когда они просто представляли, что ходят. По словам исследователей, гиперактивация префронтальной коры мешает людям, страдающим от болезни Паркинсона, решать другие сложные задачи. Это может повысить риск падения.